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Ветеран ЦСКА: «Василий Березуцкий будет паркетным тренером. Братья загубят команду»

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что братья Березуцкие вдвоем загубят команду
16:58
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб московского клуба.

«Это не в пользу Василия, я бы не занимался такой ерундой. Если он хочет работать самостоятельно, то надо брать хорошую команду и ответственно подходить к делу, набивать себе шишки, ругаться с руководством, командой, судьями. А так, он будет паркетным тренером. Как паркетные генералы есть, так и Василий. Алексей правильно делает, оставаясь главным тренером. А так, вдвоем они загубят команду, если будут вдвоем работать. Ему нужен очень опытный помощник, чтобы он мог с ним посоветоваться. А вдвоем они будут вариться в одном котле, и ничего путного не получится. Оба загубят команду», — сказал Пономарев в разговоре «СЭ»

10 января ЦСКА сообщил о том, что Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб красно-синих. Ранее он уже работал на тренерской позиции в московском клубе, но под руководством Виктора Гончаренко.

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Георгий Скобликов все материалы автора

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