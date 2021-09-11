Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Локомотива»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0:2) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.
«Всегда неприятно проигрывать. С нашей стороны была нормальная игра. Мы претендовали на очки точно. К сожалению, случилась ошибка, которая перевернула игру. Дальше «Локомотив» играл неплохо по счету. После гола они начали контролировать игру. До голевого эпизода мы создавали больше моментов.
Показалось, что играем слишком смело? Мы больше говорим про первые минуты, чем про весь первый тайм. Дальше действовали по ситуации. Мы понимали, что идет игра и не стали отталкиваться от плана. Не стал бы говорить, что у нас было какое-то доминирование. Да, были моменты. Но индивидуальное мастерство перевернуло матч.
Эпизод с первым голом? Мне тоже надо внимательнее посмотреть повтор. В первую очередь, здесь повлияла скорость атаки и индивидуальное мастерство футболистов соперника", — сказал Осинькин.
«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками в 7 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю