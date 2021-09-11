Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0:2) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всегда неприятно проигрывать. С нашей стороны была нормальная игра. Мы претендовали на очки точно. К сожалению, случилась ошибка, которая перевернула игру. Дальше «Локомотив» играл неплохо по счету. После гола они начали контролировать игру. До голевого эпизода мы создавали больше моментов.



Показалось, что играем слишком смело? Мы больше говорим про первые минуты, чем про весь первый тайм. Дальше действовали по ситуации. Мы понимали, что идет игра и не стали отталкиваться от плана. Не стал бы говорить, что у нас было какое-то доминирование. Да, были моменты. Но индивидуальное мастерство перевернуло матч.



Эпизод с первым голом? Мне тоже надо внимательнее посмотреть повтор. В первую очередь, здесь повлияла скорость атаки и индивидуальное мастерство футболистов соперника", — сказал Осинькин.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками в 7 матчах.