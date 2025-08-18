Футбол
18 августа, 15:06

Гафин: «Очевидно, что нужно время — и на адаптацию тренера к команде, и команды — к тренеру»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о текущей ситуации в клубе.

«Что делать в текущей ситуации? Мы все должны работать над тем, чтобы результаты «Динамо» улучшились. Очевидно, что нужно время — и на адаптацию тренера к команде, и команды — к тренеру», — сказал Гафин «СЭ».

На старте чемпионата России сезона-2025/26 «Динамо» победило «Ростов» (1:0), сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1), а также уступило «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (1:3). Бело-голубые с 5 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Карпин возглавил московскую команду 13 июня 2025-го, подписав контракт до лета 2028 года.

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
