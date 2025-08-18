Футбол
18 августа, 14:32

Агент Койта подтвердил переход нападающего в «Генчлербирлиги» из ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, Мамаду Койта, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

Ранее об этом сообщил журналист Ресаткан Озбудак.

«Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги» правда. Сделка заключена», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Контракт 25-летнего малийца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Генчлербирлиги
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-Спринтер

    Вялый-Чалый по проценту запоротых моментов на порядок хуже Койта.

    19.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Бится нужно в пятиугольнике боёв без мозгов, на футбольном поле нужно играть.

    19.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Спасибо Секу за матчи в составе ЦСК. На поле никогда не филонил и играл в меру своего мастерства. Уровень Койта не для задач армейской команды и нужно просто распрощаться, пожелав хорошей дальнйшей игровой карьеры.

    19.08.2025

  • Олег 70

    Гайч однозначно!

    18.08.2025

  • Захар Тележин

    Промах во втором тайме с Акроном на Кубок просто за гранью добра и зла. И это к сожалению фишка данного "напа". Да и сколько их таких ещё в саванах и прериях ждёт счастливого шанса? Впрочем парень как мог пытался играть в непонятную для себя игру. Спасибо за старание и в добрый путь (как его смогли впарить туркам? загадка)

    18.08.2025

  • Як Цидрак

    #ктонитькупитецсканапа

    18.08.2025

  • albou2

    Траоре забыли. Единственное его достижение - первый гол на новой армейской арене.

    18.08.2025

  • Александр Коваль

    Ганчерберлиги должен тренеровать Ганчаренко!

    18.08.2025

  • knight templar

    Как раз мусаев из всех нападающих в прошлом году забил больше всех.

    18.08.2025

  • rustov

    Секу, спасибо! Играл как мог, старался. Здоровья и удачи!

    18.08.2025

  • Андрей

    Пора на пальму, игрок ниочем

    18.08.2025

  • TokTram_

    Янчик, Маазу

    18.08.2025

  • TokTram_

    Ну и хорошо. Худший из форвардов ЦСКА из текущей обоймы.

    18.08.2025

  • Glebuchev

    Согласен.

    18.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Парень однозначно старался, в каждом своём матче отрабатывал по полной, даже несколько голов забил ) Запорол, конечно, гораздо больше моментов. Но он бился за ЦСКА, поэтому удачи в новом клубе!

    18.08.2025

  • Dorognik

    Ну, Маазу, например - тот ещё кадр был.

    18.08.2025

  • Dorognik

    Подобрали бесплатное - не пошло -продали за деньги, платная аренда с обязательным выкупом. С точки зрения бизнеса неплохо, но нормальный нап нужен прямо сильно. Федя Чалов на фоне результативности тех, кто после него - мегатоп.

    18.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    привезли масая - сборщика батата и сказали что это футболист, да еще и в нападение поставили

    18.08.2025

  • albou2

    Рикардо Жезус.

    18.08.2025

  • albou2

    Соглашусь. Шуманского рано со счетов списывать. Понятно, что это не Вагнер и не Думбия, но пользу может принести.

    18.08.2025

  • Павел Леонидович

    ну наконец-то этот баласт слили

    18.08.2025

  • Dimario

    Ну наконец то! Бесполезнее нападающего в ЦСКА не припомню!

    18.08.2025

  • AlexCS4

    Гуарирапа еще больший балласт был. Пусть им Сочи наслаждается. Пара голов за сезон - отстой. А вот насчет Шуманского - абсолютно неверно. Паренек отличный, он еще себя покажет.

    18.08.2025

  • AlexCS4

    Ну и славно. Избавляемся от балласта.

    18.08.2025

  • Чернобог

    Ой, ну наконец то. Я уж думал никогда не случится. Совершенно бесполезный пассажир. Но проблема с забивным нападающим всё ещё стоит весьма остро, Мусаев это настоящий мем!

    18.08.2025

  • Berkut-7

    Что? какой-то футболист у цска ушёл? ДА, Койта ушёл.

    18.08.2025

  • Valekka

    А некто Генич вчера заявил,что Койта нет в заявке по причине небольшой травмы!!!

    18.08.2025

  • knight templar

    Вот это отличная новость. Койта и шуманский самые незабивные недофорварды. Странно что ЦСКА на выкупил из аренды гуарирапу, который забивал важные голы, а этих двоих оставил.

    18.08.2025

    • Мойзес о результатах ЦСКА в начале сезона: «Клуб должен бороться за самые высшие места»

    Гафин: «Очевидно, что нужно время — и на адаптацию тренера к команде, и команды — к тренеру»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

