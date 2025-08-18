Агент Койта подтвердил переход нападающего в «Генчлербирлиги» из ЦСКА

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, Мамаду Койта, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

Ранее об этом сообщил журналист Ресаткан Озбудак.

«Информация, что Секу Койта переходит «Генчлербирлиги» правда. Сделка заключена», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Контракт 25-летнего малийца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.