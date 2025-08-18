Булыкин про возможный трансфер Самошникова из «Локомотива» в «Спартак»: «Ситуация выигрышная для всех»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем трансфере защитника железнодорожников Ильи Самошникова в «Спартак».

«Хорошо, что происходят такие трансферы. Клубы платят деньги за русских игроков — это идет на пользу футболу. Ситуация выигрышная для всех. «Локомотив» получил деньги, «Спартак» качественного игрока, а сам Илья новый вызов для себя. Теперь дело за футболистом, как он будет показывать себя — зависит только от него», — сказал Булыкин «СЭ».

Булыкин также отметил, что «Локомотив» сможет заменить Самошникова без потери качества.

«Незаменимых в футболе, конечно, нет. В «Локомотиве» подобраны хорошие игроки. Уверен, что для своих задач они смогут заменить Илью без потери качества. Если возникнут проблемы, то могут сделать приобретение на те деньги, что получили от «Спартака», — добавил Булыкин.

Ранее сообщалось, что Самошников близок к подписанию контракта со «Спартаком» до 2028 года и с зарплатой 1,4 миллиона евро в год.

После пяти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками.

Денис Клесарев