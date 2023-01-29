Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

«ПСЖ» не сможет взять в аренду нападающего «Зенита» Малкома

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», информация французского издания Telefoot о том, что 25-летний форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, не соответствует действительности. Чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.

В настоящее время нападающий работает на сборе сине-бело-голубых в Дубае. По нашим данным, игрок готов продолжать выступления в невской команде, никаких ультиматумов руководству южноамериканец не ставил.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость олимпийского чемпиона-2020 в 24 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Малком провел 23 официальных матча, забил 15 мячей и сделал 7 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Локомотив» в дебютном матче Пиняева победил «Сочи» в товарищеской игре
Агент полузащитника «Зенита» Барриоса опроверг информацию о переходе своего клиента в «Бешикташ»
Новичок «Крыльев Советов» Гарре: «Вместе мы добьемся поставленных целей»
Булыкин: «Малком сможет пробиться в основу «ПСЖ». Он качественный футболист»
Агент новичка «Крыльев Советов» Гарре рассказал о ходе переговоров с самарским клубом
Малком покинет «Зенит»? У «ПСЖ» мало времени на трансфер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Крыльев Советов» Гарре: «Вместе мы добьемся поставленных целей»

Агент полузащитника «Зенита» Барриоса опроверг информацию о переходе своего клиента в «Бешикташ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости