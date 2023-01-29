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Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Кто бы не хотел уйти в ПСЖ? Малком — один из лучших игроков нашего чемпионата. Подписал с «Зенитом» длительный контракт. Для меня неожиданностью стала новость об интересе «ПСЖ» к нему. Но в нашей жизни бывают всякие неожиданности. «ПСЖ» — один из ведущих клубов мира на данный момент. Если Малком хочет уйти, то надо его отпускать. Но отпускать на благоприятных условиях для клуба. Это и в плане финансов. И может кого-то придется взять на замену», — приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» сообщал, что «ПСЖ» не сможет взять в аренду Малкома.

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-esli-malkom-khochet-uyti-iz-zenita-nado-ego-otpuskat
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Дмитрий Баранник
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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4.03 16:30
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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