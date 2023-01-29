Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Кто бы не хотел уйти в ПСЖ? Малком — один из лучших игроков нашего чемпионата. Подписал с «Зенитом» длительный контракт. Для меня неожиданностью стала новость об интересе «ПСЖ» к нему. Но в нашей жизни бывают всякие неожиданности. «ПСЖ» — один из ведущих клубов мира на данный момент. Если Малком хочет уйти, то надо его отпускать. Но отпускать на благоприятных условиях для клуба. Это и в плане финансов. И может кого-то придется взять на замену», — приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» сообщал, что «ПСЖ» не сможет взять в аренду Малкома.

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.