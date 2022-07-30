Булыкин назвал безобразной игру «Локомотива» во втором тайме матча против «Зенита»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что железнодорожники безобразно провели второй тайм в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Во втором тайме «Локомотив» преобразился в худшую сторону, ужасно провел вторую половину встречи и получил пять безответных мячей. Даже не было видно, что «Зенит» включился, он играл как и играл до этого. А «Локомотив» из раздевалки почему-то вышел очень разобранным, за это поплатился. Не знаю, может, расслабились, что делать в матче против чемпиона нельзя, сразу же охапку голов получили. Я думаю, что во втором тайме «Локомотив» ужасно вышел после перерыва и безобразно провел второй тайм», — цитирует ТАСС Булыкина.

Московский клуб после трех туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде против «Краснодара». Матч состоится 6 августа, начало — в 20.00 (мск).