«Сочи» — «Ахмат»: Трошечкин отыграл один мяч

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин забил гол в матче 3-го тура РПЛ против «Сочи».

Он сократил отставание гостей в счете во втором тайме — 1:2.

Трошечкин откликнулся на навес с фланга и аккуратно головой сбросил мяч в угол ворот.