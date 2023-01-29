Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему клуб не подписал ни одного новичка в зимнее трансферное окно.

«Усиление «Динамо» нужно всегда для того, чтобы была внутренняя конкуренция в команде. Может, из-за финансов бело-голубые пока не взяли ни одного нового футболиста. Главное, что никто не уходит. «Динамо» в текущем составе показывало разную игру. Были яркие и скучные матчи. Состав у команды перспективный, тем более было много травмированных футболистов. Они сейчас поправились, будут составлять конкуренцию и показывать ту игру, которую от них ждут болельщики», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В первом матче второй половины сезона команда Славиши Йокановича сыграет в 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«Динамо» с 29 очками занимает 4-е место в РПЛ.