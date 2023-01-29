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Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему клуб не подписал ни одного новичка в зимнее трансферное окно.

«Усиление «Динамо» нужно всегда для того, чтобы была внутренняя конкуренция в команде. Может, из-за финансов бело-голубые пока не взяли ни одного нового футболиста. Главное, что никто не уходит. «Динамо» в текущем составе показывало разную игру. Были яркие и скучные матчи. Состав у команды перспективный, тем более было много травмированных футболистов. Они сейчас поправились, будут составлять конкуренцию и показывать ту игру, которую от них ждут болельщики», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В первом матче второй половины сезона команда Славиши Йокановича сыграет в 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«Динамо» с 29 очками занимает 4-е место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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