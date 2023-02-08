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Сегодня, 21:11

Дмитрий Баранник: «Менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Для Дзюбы это прекрасный вариант. Наверное, лучший, какой он мог найти. Все-таки «Локомотив» — большой клуб, который сейчас находится не на том месте, где должен. Есть все возможности только для позитива. Хуже уже не будет. Есть большие шансы, что с помощью Дзюбы «Локомотив» исправит турнирное положение.

Я считаю, что менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции. Он возвращается не для того, чтобы отбывать номер. Если Дзюба будет без травм и здоров, думаю, что он был бы подспорьем для любой российской команды. Может быть, за исключением «Зенита» и «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Его соглашение с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-menedzhment-lokomotiva-provernul-ochen-horoshuyu-sdelku-s-dzyuboj/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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