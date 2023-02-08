Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:28

Представитель Дзюбы опроверг информацию об агентских размером 7 миллионов рублей за переход форварда в «Локо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, опроверг информацию о том, что в сделке о переходе футболиста в «Локомотив» предусмотрена агентская выплата в размере 7 миллионов рублей.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что агент Дзюбы может получить более 7 миллионов рублей за переход футболиста в московский клуб.

«Никаких агентских или других видов вознаграждений от клуба ни я, ни какие-либо агенты за переход Артема в «Локомотив» не получат. Такой опции нет в контракте с «Локо». Хотелось бы порекомендовать коллегам внимательнее проверять информацию и свои источники. Это непрофессионально», — цитирует Гольдмана Sport24.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-predstavitel-dzyuby-oproverg-informatsiyu-ob-agentskikh-razmerom-7mln-rubley-za-perekhod-futbolista-v-lokomotiv
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Баранник: «Менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости