Сафонов о «Локомотиве»: «Закончилась пилорама, дальше начнется футбол»

Известный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Локомотив» успешно проведет вторую половину сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, нападающий Артем Дзюба подписал контракт с красно-зелеными до конца сезона.

— Дзюба может стать спасителем «Локомотива»?

— Да «Локо» не надо спасть. Посмотрите на состав, подбор исполнителей. Железнодорожникам надо выиграть пару матчей, и дальше точно покатит. Они выберутся. Дзюба на данном этапе поможет, но «спаситель» — это слишком громко. Просто удивительно, как при немцах команда оказалась внизу... Нонсенс! Но ничего — закончилась пилорама, дальше начнется футбол. Верю в Галактионова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 13 очками после 17 туров.