Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 13:35

Аленичев назвал двух лишних футболистов в «Спартаке»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» назвал игроков, которые, по его мнению, не отвечают уровню красно-белых.

«Я не понимаю присутствия двух футболистов в «Спартаке», — сказал Аленичев. — Медина — как он вообще попал в команду?! И Солари — как бы аргентинца ни пытались раскручивать. Выложили 12 миллионов евро — как говорит Валера Карпин: «Ну и?..» И если этой пары не было бы, то, так понимаю, на эти деньги реально купить центрального и крайнего защитников. Посмотрите на Бабича, каким он был, когда приехал, и какой сейчас. Играет на 30, максимум на 50 процентов. Видимо, все устраивает в Москве, зачем напрягаться?.. Вспомните Жиго: в порядке парень, отдавался на сто процентов. Да, без ошибок не обходился, но в целом — топ! И сравните с нынешним Бабичем — небо и земля...», — сказал Аленичев.

Дмитрий Аленичев: &laquo;Спартак&raquo; не&nbsp;станет чемпионом.Дмитрий Аленичев: «Спартак» не станет чемпионом. «Зенит» точно вернется в гонку»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кариока_двойка.

    Да что вы прицепились к Зобнину? Нормальный грок. Человек больше года на банке при Станковиче просидел. Попробуйте выйти после такого на поле, разумеется будет ошибка. С Денисовым и Хлусевичем в регулярной основе Спартак шел хорошо, они и забивают. Не понимаю к ним претензий ей богу. Как не понимаю восторженных отзывов про Умярова, ибо по мне так тоже очень слабы игрок. А вот Гарсия с Денисовым, это да, стоЯт просто особняком, и просто кричат о том, что бы их выкинули из команды пинком под зад.

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А Гарсия устраивает Дмитрия Анатольевича получается, который вообще ничего не может, даже толком ударить по воротам? Медина с Солари явно не худшие. Худшие это Гарсия с Денисовым. А Медина как по мне так даже очень ничего игрок, за свои суммарные пол часа за сезон, наколотил голов больше, чем Гарсия с Заболотным вместе взятые за все время. При том, что Медина не нападающий. Что-то Аленичев тут загнул.

    16.08.2025

  • Slim Tallers

    Да помним мы титулы Аленичева. Даже забитый гол в Кубке чемпионов. Только выпускали его на одну-две минуты. Назвать это словом "играл" язык не поворачивается.

    16.08.2025

  • GGGARTH

    100%

    15.08.2025

  • GGGARTH

    А Хлусевича и Денисова он понимает! Сказочный дол....б!

    15.08.2025

  • Валар Моргулис

    Просто у нас говорить плохо о своих не принято. Своих принято целовать в пятую точку, у них же паспорт.

    15.08.2025

  • lenin.vowa2018

    Хлусевич?

    15.08.2025

  • Первыми ОПРЕДЕЛЁННО на выход-максименкА, денисов, Юмяров, цэболотно, литвинЭнко

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    Все-таки сравнивали чисто гипотетически Бабича с Видичем. А он даже Штранцлю в подметки не годится.

    15.08.2025

  • ну и дали же вы-ВИДИЧ! уж он то заткнет за пояс не только БАБИЧА с ЭРАКОВИЧЕМ. он многих в ПРЕМЬЕР ЛИГЕ много краше! в... английской ПРЕМЬЕР ЛИГЕ

    15.08.2025

  • нет уж,не два.чуточку поболее,но не намного

    15.08.2025

  • если команда позволяет игроку перейти в стан извечного соперника,то лидер звучит как-то неубедительно.

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    По Бабичу - однозначно! Средненький, как, впрочем, и бомж Эракович. Тоже было столько слов, а на самом деле им до Видича как до луны!

    15.08.2025

  • narkomsm

    Ага, Зато дыра Макс, косожопы Денис, Хлус и Зоба это для Димули, видимо, топчики. Тем более что Медина не играет с начала сезона

    15.08.2025

  • merniloskut

    Вся беда в голове, а она пока у Лукойла...(((

    15.08.2025

  • их там 2 нормальных осталось

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    +Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    15.08.2025

  • Сергей Кузнецов

    Только два лишних? Хм, вот еще несколько...Умяров, Зобнин, Денисов, Литвинов, Максименко, Гарсия....

    15.08.2025

  • Семён Фадеич

    Эти, ещё не самые худшие.

    15.08.2025

  • semenarsonist

    Аленичева вместо Станковича!

    15.08.2025

  • НВ

    Алень, у тебя был шанс стать тренером Спартака на долгие годы, расскажи - как ты им воспользовался? после того, как проиграв в дерби с конями, ты побежал жать руки, с расшаркиванием, игрокам соперника и начал рассказывать, что это европейский стиль тренера, ты перестал быть для многих спартачей своим, так что не тебе судить о Спартаке.

    15.08.2025

  • Jean4

    Их там гораздо больше чем два.

    15.08.2025

  • Степочкин

    А Медина вообще играл у вас?)) Вы его только в матчах с ЦСКА и выпускали, условно говоря. И то с лавки. Это как сесть в новую машину: вроде бы ты и ездить умеешь, но ко всему нужно привыкнуть заново, к расположению "деталей" в салоне, посадке, обзору, чтобы делать все "на автомате" во время движения. Это беда длинных и дорогих скамеек.

    15.08.2025

  • только двух!? скромный товарищ,однако! там таких раза в три больше,к большому сожалению...

    15.08.2025

  • Stilet525

    В ЦСКА Федотова, занявшем 2 место в чемпионате, Медина был в числе лидеров команды. Может дело не игроке, а в тренере?

    15.08.2025

    • Аленичев — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, игроки уже не воспринимают идеи Станковича»

    Дмитрий Аленичев: «Не поставил бы на чемпионство «Локомотива»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости