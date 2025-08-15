Аленичев назвал двух лишних футболистов в «Спартаке»

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» назвал игроков, которые, по его мнению, не отвечают уровню красно-белых.

«Я не понимаю присутствия двух футболистов в «Спартаке», — сказал Аленичев. — Медина — как он вообще попал в команду?! И Солари — как бы аргентинца ни пытались раскручивать. Выложили 12 миллионов евро — как говорит Валера Карпин: «Ну и?..» И если этой пары не было бы, то, так понимаю, на эти деньги реально купить центрального и крайнего защитников. Посмотрите на Бабича, каким он был, когда приехал, и какой сейчас. Играет на 30, максимум на 50 процентов. Видимо, все устраивает в Москве, зачем напрягаться?.. Вспомните Жиго: в порядке парень, отдавался на сто процентов. Да, без ошибок не обходился, но в целом — топ! И сравните с нынешним Бабичем — небо и земля...», — сказал Аленичев.