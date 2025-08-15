Дмитрий Аленичев: «Не поставил бы на чемпионство «Локомотива»

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» оценил перспективы лидера РПЛ «Локомотива».

- Если бы мне раньше сказали, что железнодорожники наберут столько очков на старте, поспорил бы, — сказал Аленичев. — Меня впечатляет то, что показала команда. Но «Локо» еще будет терять очки, прогнозирую спад в какой-то момент. Но то, как сейчас выглядят красно-зеленые, какая там атмосфера, — это подкупает. Все это заслуга штаба и футболистов, которые с большим уважением относятся к тренерам. Также уверен, что существует полное взаимопонимание между Галактионовым и руководством клуба.

— Но на чемпионство «Локо» пока не поставили бы?

— Нет. Еще даже неясно, попадет ли он в тройку. Тем более там молодежь — ей пока не хватает опыта. Не торопился бы с прогнозом на золото.