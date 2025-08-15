Футбол
15 августа, 13:20

Аленичев — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, игроки уже не воспринимают идеи Станковича»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу кризиса красно-белых.

— В первую очередь мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича, — говорит Аленичев. — Такое ощущение, что он устал от команды, от «Спартака». Просто каким Деян был в начале и какой он сейчас... Тем более серб недавно на пресс-конференции публично сказал, что есть три варианта: уволить тренера, не уволить или тренер уходит сам. То есть это посыл болельщикам, руководству и, может быть, самому себе. И это напрягает. Если Станкович уйдет из «Спартака», то будет честным: «Ребята, я устал». Либо Деян не видит необходимости продолжать работу, может быть, игроки уже не воспринимают его идеи.

Но при этом у него могут быть претензии к руководству: не до конца укомплектовали состав, не докупили людей. Впрочем, и у футболистов, не исключаю, есть вопросы к Станковичу: по тренировочному процессу, по выбору состава, тактике и так далее. Но мне очень хочется, чтобы ребята для начала покопались в себе. Не в партнерах, не в главном тренере, не в менеджменте — именно в себе.

Видел цитату некоторых спартаковцев — будем биться за Станковича. А биться надо не за него. Хочу донести до игроков, начиная от вратаря Саши Максименко, капитана, и до центральных нападающих: задумайтесь — болельщикам красно-белых сейчас стыдно при встрече с поклонниками «Локомотива»! Потому что тут купили одного за 20 миллионов евро, другого — а разность мячей в РПЛ после четырех туров 4-8! И людям реально неловко смотреть в глаза фанатам «Локо», где российский костяк и 12 очков из 12.

Вот о чем нужно подумать. И после игры не в модный клуб отправляться или в ресторан с супругой, а взять флешку с записью прошедшего матча, отстраниться ото всех, в одиночестве посмотреть на себя со стороны и сделать выводы. Конечно, знаю, что с ребятами проводят теоретические занятия. Но 20-30 минут общего собрания — не та польза, как если бы я посмотрел на собственную игру и сделал выводы.

— Вы говорите, что Станкович устал, тогда зачем, по-вашему, он весной переподписал контракт?

— Может быть, и не устал. Концовка чемпионата, ему руководство предлагает продление... Мы все знаем проблемные позиции в «Спартаке» — центральный и крайний защитники. Они Деяну до сих пор не куплены. Не исключено, что Станкович настаивал, но ему сказали «нет».

У меня есть личный пример. Благодарен Леониду Арнольдовичу Федуну, который приобрел Фернандо — тогда я настоял. У нас возникли разногласия — дорогой игрок, 12,5 миллиона евро... Говорил владельцу: «Этот парень нужен — центральный полузащитник, станет столпом команды». Леонид Арнольдович пошел навстречу, и сделка состоялась. И как Фернандо выглядел на поле! Это действительно фигура.

Дмитрий Аленичев: &laquo;Спартак&raquo; не&nbsp;станет чемпионом.Дмитрий Аленичев: «Спартак» не станет чемпионом. «Зенит» точно вернется в гонку»

Деян Станкович
Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
  • tambovskiy

    Аленичев. Супер тренер - беда.

    15.08.2025

  • Garryman

    Зима была теплая и бесснежная - вот они и обнаглели.

    15.08.2025

  • Garryman

    Не разрешают из офсайдов забивать, с.ки!

    15.08.2025

  • Бананоид

    да? а какая разница?))

    15.08.2025

  • Федот

    П.Н.Х.

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Там вроде не Алень, там Тихонов рулит!

    15.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Началось... А можно всех ветеранов расспросить?

    15.08.2025

  • dinela

    Фуфел,Алень какое отношение к клубу Спартак сейчас имеет?Дурень!

    15.08.2025

  • dinela

    Ну сумасшедший,что возьмёшь?

    15.08.2025

  • Valery Petrukhin

    .бнутый!!! По поводу "спецом завалил"! Иди лечись в сооответствии с никнеймом!

    15.08.2025

  • Микола Питерский

    да вас каждый год "давят" нечего на зеркало пенять, коли рыло с пятачком

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    опять судьи виноваты!

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Инсайд: В конце осени 2024 года Станкович пообещал игрокам "Спартака", что если они не начнут нормально играть, то поедут в Сибирь убирать снег... Весь! Однако во время зимнего перерыва в чемпионате России 2024/2025 игроки поняли, что тренер блефовал.

    15.08.2025

  • hardoviy

    Максименко - дырка. Поджопниками с площадки нах гнать

    15.08.2025

  • hardoviy

    Все по делу

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Думаю, что Цорн закинул Федуну эту "обновленческую" идею, а он её и принял, так как сам уже собирался покидать клуб, о чем публично и заявлял.

    15.08.2025

  • vaaldik

    А может быть руководство команды не в состоянии адекватно воспринимать свои обязанности по отношению к формированию команды и к взаимодействию с тренером? Может, им просто накласть на резултьтаты, историю клуба, на саму команду и на болельщиков? Почему тогда уже сколько лет "Спартак" болтается в середине таблицы, то повыше, то пониже? А тренеры все меняются, и меняюься...

    15.08.2025

  • narkomsm

    Ну глупо же думать, что это было сделано не по указке Арнольдыча.

    15.08.2025

  • Vadson

    Дмитрий, безусловно, человек хороший, но слишком слабохарактерный для тренера, к сожалению. Не нужно ворошить и вспоминать его "ходы" в удержании победы в 8 защитников. Но в ту же будку газТВ его бы взять было бы здорово, ибо игру он понимает вполне себе.

    15.08.2025

  • Федот

    Всплыл Аленичев. Хороший игрок был. Но далее, "...Старков тупик для Спартака!" И появился претендент, гуру тренер. Далее все помнят. Мания величия тяжёлая болезнь. Извини, Дима, сказка закончилась быстро.

    15.08.2025

  • Пятачок

    Аленичев - это Станкович в кубе, несет ахинею и не краснеет. Устал, а может и не устал ... воспринимают или не воспринимают ... не в модный клуб надо идти, а свою игру пересматривать и слезы лить ... Ну бред бредом, коню понятно, что Станковича надо гнать поганой метлой, этого бездарного психа с шизоидными вывихами, и железной рукой наводить порядок. Этот сезон уже накрылся, надо о следующем думать.

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    К сожалению, вместе с Фернандо слили весь чемпионский состав. Руководил сливом известный немецкий прохвост Цорн. Взамен набрали всяких мирзовых, гулиевых, бакаевых, обанкротившихся шюррле и т.п.

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Игроков всего на два месяца хватило, что ли? Как-то мало для профессионалов.

    15.08.2025

  • narkomsm

    Что касается "спасибо Федунии за Фернандо", то он же его после двух отличных сезонов просто слил, хотя тот очень хотел играть за СМ. Лукойловские вредители все, начиная с федунии и кончая теми, кто за кулисами сливает команду. Или Димуля так себя выдивгает в тренерА? Уже мерзко пахнет

    15.08.2025

  • narkomsm

    Ты бы лучше сказал правду о "капитане Саше Максименко", который итак то дыра голимая, так ещё и спецом завалил две игры подряд. А что он вытворит с бомжами? Завтра увидим

    15.08.2025

  • narkomsm

    Какой то набор бессвязного бреда. Димуля, ты небось забыл, что тебя турнули после 5 игр, хотя никто тогда так внаглую СМ не давил, как сейчас. Интересно, какое у тебя было бы душевное равновесие, если бы за 4 игры твоей команде не засчитали 5 голов, не дали 5 пенальти и удалили 3 игроков с последующей дисквалификацией? Наврное был бы в нирване?

    15.08.2025

  • а там есть идеи?

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    )Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    15.08.2025

  • Семён Фадеич

    Идей и не было, а мотивация закончилась, на ней долго не продержишся.

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Все, Димка, твой багаж закончился. Кстати, идея Спартаковскому руководству. Взять Аленичева опять главным тренером, потом уволить и ... на его багаже следующий станет чемпионом))

    15.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Аленичев — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, игроки уже не воспринимают идеи Станковича» ================================================== какие еще идеи они просто перестали его бояться раньше играли =от страха=

    15.08.2025

  • shpasic

    Станкович - тупик для Спартака

    15.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Не мытую голову забыли спросить

    15.08.2025

  • Бананоид

    Багажа просто нет, закинь ему из Красноярска...

    15.08.2025

    • Чистяков судит «Спартак» и «Зенит», Левников — «Динамо» и ЦСКА: арбитры матчей 5-го тура РПЛ

    Аленичев назвал двух лишних футболистов в «Спартаке»
