Аленичев — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, игроки уже не воспринимают идеи Станковича»

Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу кризиса красно-белых.

— В первую очередь мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича, — говорит Аленичев. — Такое ощущение, что он устал от команды, от «Спартака». Просто каким Деян был в начале и какой он сейчас... Тем более серб недавно на пресс-конференции публично сказал, что есть три варианта: уволить тренера, не уволить или тренер уходит сам. То есть это посыл болельщикам, руководству и, может быть, самому себе. И это напрягает. Если Станкович уйдет из «Спартака», то будет честным: «Ребята, я устал». Либо Деян не видит необходимости продолжать работу, может быть, игроки уже не воспринимают его идеи.

Но при этом у него могут быть претензии к руководству: не до конца укомплектовали состав, не докупили людей. Впрочем, и у футболистов, не исключаю, есть вопросы к Станковичу: по тренировочному процессу, по выбору состава, тактике и так далее. Но мне очень хочется, чтобы ребята для начала покопались в себе. Не в партнерах, не в главном тренере, не в менеджменте — именно в себе.

Видел цитату некоторых спартаковцев — будем биться за Станковича. А биться надо не за него. Хочу донести до игроков, начиная от вратаря Саши Максименко, капитана, и до центральных нападающих: задумайтесь — болельщикам красно-белых сейчас стыдно при встрече с поклонниками «Локомотива»! Потому что тут купили одного за 20 миллионов евро, другого — а разность мячей в РПЛ после четырех туров 4-8! И людям реально неловко смотреть в глаза фанатам «Локо», где российский костяк и 12 очков из 12.

Вот о чем нужно подумать. И после игры не в модный клуб отправляться или в ресторан с супругой, а взять флешку с записью прошедшего матча, отстраниться ото всех, в одиночестве посмотреть на себя со стороны и сделать выводы. Конечно, знаю, что с ребятами проводят теоретические занятия. Но 20-30 минут общего собрания — не та польза, как если бы я посмотрел на собственную игру и сделал выводы.

— Вы говорите, что Станкович устал, тогда зачем, по-вашему, он весной переподписал контракт?

— Может быть, и не устал. Концовка чемпионата, ему руководство предлагает продление... Мы все знаем проблемные позиции в «Спартаке» — центральный и крайний защитники. Они Деяну до сих пор не куплены. Не исключено, что Станкович настаивал, но ему сказали «нет».

У меня есть личный пример. Благодарен Леониду Арнольдовичу Федуну, который приобрел Фернандо — тогда я настоял. У нас возникли разногласия — дорогой игрок, 12,5 миллиона евро... Говорил владельцу: «Этот парень нужен — центральный полузащитник, станет столпом команды». Леонид Арнольдович пошел навстречу, и сделка состоялась. И как Фернандо выглядел на поле! Это действительно фигура.