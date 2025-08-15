Аленичев — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, игроки уже не воспринимают идеи Станковича»
Дмитрий Аленичев, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака», в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу кризиса красно-белых.
— В первую очередь мне не нравится психоэмоциональное состояние Станковича, — говорит Аленичев. — Такое ощущение, что он устал от команды, от «Спартака». Просто каким Деян был в начале и какой он сейчас... Тем более серб недавно на пресс-конференции публично сказал, что есть три варианта: уволить тренера, не уволить или тренер уходит сам. То есть это посыл болельщикам, руководству и, может быть, самому себе. И это напрягает. Если Станкович уйдет из «Спартака», то будет честным: «Ребята, я устал». Либо Деян не видит необходимости продолжать работу, может быть, игроки уже не воспринимают его идеи.
Но при этом у него могут быть претензии к руководству: не до конца укомплектовали состав, не докупили людей. Впрочем, и у футболистов, не исключаю, есть вопросы к Станковичу: по тренировочному процессу, по выбору состава, тактике и так далее. Но мне очень хочется, чтобы ребята для начала покопались в себе. Не в партнерах, не в главном тренере, не в менеджменте — именно в себе.
Видел цитату некоторых спартаковцев — будем биться за Станковича. А биться надо не за него. Хочу донести до игроков, начиная от вратаря Саши Максименко, капитана, и до центральных нападающих: задумайтесь — болельщикам красно-белых сейчас стыдно при встрече с поклонниками «Локомотива»! Потому что тут купили одного за 20 миллионов евро, другого — а разность мячей в РПЛ после четырех туров 4-8! И людям реально неловко смотреть в глаза фанатам «Локо», где российский костяк и 12 очков из 12.
Вот о чем нужно подумать. И после игры не в модный клуб отправляться или в ресторан с супругой, а взять флешку с записью прошедшего матча, отстраниться ото всех, в одиночестве посмотреть на себя со стороны и сделать выводы. Конечно, знаю, что с ребятами проводят теоретические занятия. Но 20-30 минут общего собрания — не та польза, как если бы я посмотрел на собственную игру и сделал выводы.
— Вы говорите, что Станкович устал, тогда зачем, по-вашему, он весной переподписал контракт?
— Может быть, и не устал. Концовка чемпионата, ему руководство предлагает продление... Мы все знаем проблемные позиции в «Спартаке» — центральный и крайний защитники. Они Деяну до сих пор не куплены. Не исключено, что Станкович настаивал, но ему сказали «нет».
У меня есть личный пример. Благодарен Леониду Арнольдовичу Федуну, который приобрел Фернандо — тогда я настоял. У нас возникли разногласия — дорогой игрок, 12,5 миллиона евро... Говорил владельцу: «Этот парень нужен — центральный полузащитник, станет столпом команды». Леонид Арнольдович пошел навстречу, и сделка состоялась. И как Фернандо выглядел на поле! Это действительно фигура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2