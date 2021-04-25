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Динияр Билялетдинов считает, что ЦСКА не способен бороться за высокие места

19:07
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА - 1:0. Армейцы после матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА - 1:0. Армейцы после матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против ЦСКА (1:0).

«Удаление, наверное, на ЦСКА и повлияло. Если говорить с точки зрения игры. ЦСКА сейчас находится в таком состоянии, что они не способны бороться за высокие места. Думаю, вся развязка будет в следующем туре, когда «Локомотив» будет с «Зенитом» играть. Так что, следующий тур будет определяющим и уже в Питере», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Данил Алешин)

Спартак — ЦСКА

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