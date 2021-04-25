Тедеско оценил, как удаление Ахметова сказалось на ходе дерби с ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу удаления полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в победном для красно-белых дерби (1:0).
«Спартак» с 37-й минуты матча 27-го тура Тинькофф РПЛ играл в большинстве.
«Рад результату. Важно было вернуться в гонку после поражения 0:3 от «Уфы» в прошлом туре. Ту игру мы проиграли по своей вине. Мы работали всю неделю, чтобы выиграть. В какой-то мере на игру повлияло удаление у ЦСКА. Нам это знакомо: в первом круге удаление было у нас. Во втором тайме мы контролировали ход игры, нужно было забивать больше. ЦСКА хорош на контратаках, но ребята молодцы: хорошо оборонялись, четко и чисто», — сказал Тедеско.
(Олег Кошелев)
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