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Тедеско оценил, как удаление Ахметова сказалось на ходе дерби с ЦСКА

19:06
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу удаления полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в победном для красно-белых дерби (1:0).

«Спартак» с 37-й минуты матча 27-го тура Тинькофф РПЛ играл в большинстве.

«Рад результату. Важно было вернуться в гонку после поражения 0:3 от «Уфы» в прошлом туре. Ту игру мы проиграли по своей вине. Мы работали всю неделю, чтобы выиграть. В какой-то мере на игру повлияло удаление у ЦСКА. Нам это знакомо: в первом круге удаление было у нас. Во втором тайме мы контролировали ход игры, нужно было забивать больше. ЦСКА хорош на контратаках, но ребята молодцы: хорошо оборонялись, четко и чисто», — сказал Тедеско.

(Олег Кошелев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры