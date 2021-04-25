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Мацуев — о победе «Спартака»: «Теперь надеемся на «Зенит»

19:10
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Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал победу красно-белых в дерби с ЦСКА (1:0) в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

«Дерби — это отдельная история вне зависимости от того, где находятся команды, — сказал Мацуев «СЭ». — Результат для нас замечательный. Переиграли по многим статьям наших соперников. ЦСКА явно не находится в своем тонусе. Это и статистика матча подтверждает, и осмысленность игры. Был сумасшедший темп, накал страстей абсолютно в каждом отрезке матча. Такие матчи радует глаз. ЦСКА подкосило удаление Ахметова, но считаю его заслуженным. Был повтор: прямой ногой шипами, тем более, это не по-джентельменски».

Мацуев также поздравил болельщиков «Спартака» с победой.

«Все эти дни болельщики не понимали, что это было, как это возможно. Не вяжется это абсолютно: команда, которая борется за Лигу чемпионов, и борьба за выживание «Уфы», которая катком прошлась по нашей команде. Тем заслуженней сегодняшняя победа, насколько здорово перестроились и забыли тот кошмар, который произошел со «Спартаком» в прошлом туре. Надеемся, как ни странно, на «Зенит». Если он победит «Локомотив», то мы выходим на чистое второе место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. Держим кулаки за «Спартак»!» -добавил Мацуев.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (46 очков) на шестой строчке.

(Екатерина Звенигородская)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры