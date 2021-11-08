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Динияр Билялетдинов похвалил «Спартак» за проявленный характер в матче с «Локомотивом»

17:40
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

«Спартак» вдесятером отыгрался, футболисты проявили характер, молодцы, это говорит о том, что у команды есть характер. Стоит ли увольнять Виторию из-за результатов? Пусть работает, но сколько можно, каждый год, что ли, нужно менять тренеров? Если «Спартак» выдаст серию из побед, попадет в пятерку, нужно выдать серию из трех-четырех побед или хотя бы рывком очков 10 набрать, тогда войдут в пятерку, время есть".

Билялетдинов также высказался об игре «Локомотива» в матче с красно-белыми.

«Что касается «Локомотива», то результат команды под руководством Маркуса Гисдоля можно оценить через некоторое время. Но философию какую-то пытается донести до команды. Пока тяжело сказать, будет ли «Локомотив» бороться за место в Лиге чемпионов или за чемпионство, все будет зависеть от таблицы коэффициентов УЕФА, сколько команд и куда будут попадать», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

«Спартак» с 19 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (25 баллов) и четвертая строчка.

Спартак — Локомотив

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12864137

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры