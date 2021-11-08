Кобелев: «Динамо» при Шварце играет практически одним составом, это вселяет уверенность игрокам»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» оценил результаты бело-голубых в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Мне кажется, команда Шварца сыгрывается и набирает опыт. Практически одним составом играет «Динамо» при Шварце, это вселяет уверенность в игроков, они начинают чувствовать друг друга. Мне кажется, команда действительно здорово играет и составляет конкуренцию всем сильнейшим клубам России. Сезон длинный, скоро будет зимний перерыв. У кого-то это отражается позитивно, у кого-то негативно. Так что посмотрим, в каком состоянии будет «Динамо» в марте», — сказал Кобелев «СЭ».

После 14 туров «Динамо» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

43-летний Шварц тренирует «Динамо» с октября 2020 года.