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Защитник «Спартака» Кофрие избежал серьезного повреждения в матче с «Локомотивом»

17:34
Максимилиано Кофрие. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиано Кофрие. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие избежал серьезного повреждения в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) и сможет помочь команде в следующей игре.

7 ноября 24-летний бельгийский футболист был заменен на 79-й минуте встречи с московским клубом на форварда Джордана Ларссона.

В текущем сезоне Кофрие провел 9 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.

20 ноября в матче 15-го тура РПЛ красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара».

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры