Защитник «Спартака» Кофрие избежал серьезного повреждения в матче с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие избежал серьезного повреждения в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) и сможет помочь команде в следующей игре.

7 ноября 24-летний бельгийский футболист был заменен на 79-й минуте встречи с московским клубом на форварда Джордана Ларссона.

В текущем сезоне Кофрие провел 9 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.

20 ноября в матче 15-го тура РПЛ красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара».