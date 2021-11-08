Защитник «Спартака» Кофрие избежал серьезного повреждения в матче с «Локомотивом»
17:34
Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие избежал серьезного повреждения в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) и сможет помочь команде в следующей игре.
7 ноября 24-летний бельгийский футболист был заменен на 79-й минуте встречи с московским клубом на форварда Джордана Ларссона.
В текущем сезоне Кофрие провел 9 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.
20 ноября в матче 15-го тура РПЛ красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара».
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