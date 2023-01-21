Динияр Билялетдинов отреагировал на отказ европейских клубов играть товарищеские матчи с российским командами

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на отказ европейских клубов играть товарищеские матчи с российским командами на зимних сборах.

«Да, нам сейчас отказывают в товарищеских матчах на сборах некоторые европейские клубы, но все может поменяться по щелчку пальца. Ничего удивительного нет: будет у них приказ сверху — тогда с нами снова будут играть и ездить к нам, никуда не денутся.

Главное нашему руководству не прозевать, а проработать грамотно, как вернуться в УЕФА. Если наше руководство все хорошо проработает, то мы вернемся к участию в европейских турнирах», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.