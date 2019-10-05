«Динамо» в меньшинстве проиграло «Оренбургу». Бело-голубые — в зоне вылета
«Оренбург» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России обыграл «Динамо» (2:0). Победный гол забил полузащитник Артем Кулишев, вторый мяч на счету Уроша Радаковича.
Бело-голубые играли в меньшинстве с 42-й минуты после удаления хавбека Артура Юсупова за две желтые карточки.
Команда Дмитрия Хохлова с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев, 61 (1:0). Радакович, 88 (2:0).
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Фамейе (Кулишев, 53), Деспотович.
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Панченко, Шиманьски, Жоаузинью (Грулев, 43. Шейдаев, 81), Игбун.
Предупреждения: Юсупов, 21. Радакович, 36. Евгеньев, 82.
Удаление: Юсупов, 42 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).
5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».
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