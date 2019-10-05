«Оренбург» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России обыграл «Динамо» (2:0). Победный гол забил полузащитник Артем Кулишев , вторый мяч на счету Уроша Радаковича.

Бело-голубые играли в меньшинстве с 42-й минуты после удаления хавбека Артура Юсупова за две желтые карточки.

Команда Дмитрия Хохлова с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: Кулишев, 61 (1:0). Радакович, 88 (2:0).

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Фамейе (Кулишев, 53), Деспотович.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Панченко, Шиманьски, Жоаузинью (Грулев, 43. Шейдаев, 81), Игбун.

Предупреждения: Юсупов, 21. Радакович, 36. Евгеньев, 82.

Удаление: Юсупов, 42 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).

5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».

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