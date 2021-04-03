Джикия высказался о бывшем тренере «Спартака» Кононове

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Олеге Кононове и периоде его работы с московским клубом.

— Вы упомянули Кононова. Как думаете, почему у него не получилось в «Спартаке»? Хотя сам тренер считает, что работу в команде не провалил.

— Его уволили после нескольких проигранных матчей подряд. Но у нас были с ним и хорошие отрезки. В «Спартаке» давно уже не удивляюсь тому, что все может быстро закончиться для кого угодно — от футболиста до тренера и генерального директора. Это — «Спартак».

— Ребров в своей колонке рассказывал об оригинальных способах тимбилдинга, которые практиковал Кононов. По словам вратаря, сначала команде они нравились, но быстро приедались. Что вы думали, например, насчет обязательного посещения клубного ресторана после каждого домашнего матча?

— Это всегда зависит от настроения. Когда выигрываешь и идешь в ресторан — это всегда праздник, это всегда весело. Тогда не важно, устал ты или нет. А после поражений немного не по себе. И как-то странно в такой ситуации смеяться, улыбаться, когда тем более там сидит кто-то из руководства, да еще и семьи игроков.

— Вообще, можете сказать, что сначала команда поверила в Кононова, а потом в нем разочаровалась?

— Таких слов говорить не буду. Все футболисты в команде должны быть профессионалами и играть так, чтобы это не зависело ни от каких очарований и разочарований. Нашей целью всегда должно быть профессионально выполнять свою работу — тренироваться и играть. А то, что произошло с Георгиевичем, в футболе бывает, к сожалению.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии