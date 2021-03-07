Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Тамбов»: во сколько начало матча РПЛ

15:00
«Динамо» на своем поле примет «Тамбов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» на своем поле примет «Тамбов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В воскресенье, 7 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Динамо» и «Тамбов» провели друг с другом три матча в рамках премьер-лиги и во всех встречах победы одерживал столичный клуб.

Следить за матчем «Динамо» — «Тамбов» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Тамбов»

Динамо — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир