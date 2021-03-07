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Жена Мамаева выложила видео с мужем и собакой

14:58
Павел и Алана Мамаевы. Фото Instagram
Павел и Алана Мамаевы. Фото Instagram

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева опубликовала у себя в Instagram видео с мужем и собакой.

2 марта супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. 3 марта появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой.

Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.

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