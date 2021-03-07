Жена Мамаева выложила видео с мужем и собакой
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева опубликовала у себя в Instagram видео с мужем и собакой.
Из Instagram Аланы Мамаевой pic.twitter.com/w6n60fd74T— dolvya (@dolvya1) March 7, 2021
Из Instagram Аланы Мамаевой pic.twitter.com/hudLv9txYb— dolvya (@dolvya1) March 7, 2021
2 марта супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. 3 марта появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой.
Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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