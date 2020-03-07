На 17-й минуте матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Динамо» — «Тамбов» судейская бригада не засчитала взятие ворот гостей. Правильно ли поступил арбитр Василий Казарцев, отменив гол москвичей?

Еще в ходе атаки возникло ощущение, что Николай Комличенко в момент паса партнера заступил за линию офсайда. Но первому ассистенту Александру Кудрявцеву понадобилась помощь видеоассистента (АВАР) Дмитрия Мосякина. Именно он, а не видеоарбитр Евгений Турбин, должен был оперативно изучить повторы и с помощью специальной компьютерной программы нарисовать линии на футбольном поле, определяя положение нападающего «Динамо» относительно последнего защитника «Тамбова».

В итоге Мосякин увидел, что Комличенко оказался в положении «вне игры» (пусть и на считанные сантиметры), и Казарцев отменил гол, назначив свободный удар. Решение в этом случае фактическое, судье не требовалось идти к монитору и самому изучать видеозапись. (Александр Бобров)