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«Динамо» — «Тамбов»: правильно ли отменен гол бело-голубых?

18:00
7 марта. Москва. «Динамо» — «Тамбов». На 17-й минуте матча судейская бригада не засчитала взятие ворот гостей. 7 марта. Москва. «Динамо» — «Тамбов». На 17-й минуте матча судейская бригада не засчитала взятие ворот гостей. 7 марта. Москва. «Динамо» — «Тамбов». На 17-й минуте матча судейская бригада не засчитала взятие ворот гостей.
7 марта. Москва. «Динамо» — «Тамбов». На 17-й минуте матча судейская бригада не засчитала взятие ворот гостей.
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На 17-й минуте матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Динамо» — «Тамбов» судейская бригада не засчитала взятие ворот гостей. Правильно ли поступил арбитр Василий Казарцев, отменив гол москвичей?

Еще в ходе атаки возникло ощущение, что Николай Комличенко в момент паса партнера заступил за линию офсайда. Но первому ассистенту Александру Кудрявцеву понадобилась помощь видеоассистента (АВАР) Дмитрия Мосякина. Именно он, а не видеоарбитр Евгений Турбин, должен был оперативно изучить повторы и с помощью специальной компьютерной программы нарисовать линии на футбольном поле, определяя положение нападающего «Динамо» относительно последнего защитника «Тамбова».

В итоге Мосякин увидел, что Комличенко оказался в положении «вне игры» (пусть и на считанные сантиметры), и Казарцев отменил гол, назначив свободный удар. Решение в этом случае фактическое, судье не требовалось идти к монитору и самому изучать видеозапись. (Александр Бобров)

Динамо — Тамбов

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