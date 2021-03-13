Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: Паршивлюк не наказан за грубость

19:35
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
Теги:

На 11-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов: он не вынес предупреждение Сергею Паршивлюку за грубую игру против Георгия Джикии.

Динамовец совершил прыжок в направлении соперника и ударил того шипами в голеностоп. Возможно, судья не видел деталей случившегося.

(Александр Бобров)

13 марта. Москва. "Динамо" - "Спартак".
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».
13 марта. Москва. "Динамо" - "Спартак".
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак».

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27671
Все опросы
Кто главный претендент на золото в РПЛ после рестарта сезона?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир