Подберезкин о победе «Краснодара» над «Рубином»: «У «быков» выработался чемпионский менталитет»

Бывший футболист «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Рубином» в первом туре РПЛ (3:1).

«Удаление подкосило игру. Классный второй тайм от «Краснодара». Особенно второй гол — фантастика! Очень красиво. Думаю, этот мяч претендент на лучший гол сезона. У «Краснодара» выработался чемпионский менталитет. Раньше были матчи, где команда с лидерами чемпионата играла хорошо, но теряла очки с аутсайдерами. Сейчас же «Краснодар» сделал большой шаг и одерживает победы над командами ниже классом», — сказал Подберезкин «СЭ».

Во втором туре РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Факелом» 2 августа.