Кругового рассмешило высказывание Леау про девушек и конец ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился с «СЭ» мнением о девушках в футболе.

— У Кирилла Брейдо возник конфликт с Надеждой Стрелец.

— Я видел, что это обсуждали, но не посмотрел.

— Как относишься к девушкам, которые пытаются разбираться в футболе? Во время чемпионата мира многие девушки начали смотреть футбол из-за Холанна, Беллингема.

— Я видел там даже Рафаэл Леау из сборной Португалии написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, кстати. Посмеялся. Нормально отношусь, мне нечего сказать.