Представитель Дзюбы допустил возвращение нападающего в «Спартак»

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман допустил, что форвард может вернуться в «Спартак».

«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака», мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — цитирует Гольдмана matchtv.ru.

37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Форвард является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду клуба до 2015 года.

Помимо «Акрона» и «Спартака», Дзюба играл за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор».