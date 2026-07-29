Танашев назначен главным судьей матча «Балтика» — «Динамо» Москва
Стали известны судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ.
Инал Танашев будет главным судьей матча между «Балтикой» и московским «Динамо». Евгений Буланов назначен на матч ЦСКА — «Крылья Советов», Сергей Карасев — на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив», а Антон Фролов — на матч «Ахмат» — «Спартак».
31 июля (пятница)
«Родина» — «Ростов»: судья — Данил Набока; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Игорь Писанко.
1 августа (суббота)
«Акрон» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Алексей Резников.
«Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.
2 августа (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Эдуард Малый.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1