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Судейство

Танашев назначен главным судьей матча «Балтика» — «Динамо» Москва

Сергей Ярошенко
Инал Танашев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ.

Инал Танашев будет главным судьей матча между «Балтикой» и московским «Динамо». Евгений Буланов назначен на матч ЦСКА — «Крылья Советов», Сергей Карасев — на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив», а Антон Фролов — на матч «Ахмат» — «Спартак».

31 июля (пятница)

«Родина» — «Ростов»: судья — Данил Набока; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Игорь Писанко.

1 августа (суббота)

«Акрон» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Алексей Резников.

«Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

2 августа (воскресенье)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Эдуард Малый.

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Антон Фролов (судья)
Инал Танашев (судья)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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