Танашев назначен главным судьей матча «Балтика» — «Динамо» Москва

Стали известны судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ.

Инал Танашев будет главным судьей матча между «Балтикой» и московским «Динамо». Евгений Буланов назначен на матч ЦСКА — «Крылья Советов», Сергей Карасев — на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив», а Антон Фролов — на матч «Ахмат» — «Спартак».

31 июля (пятница)

«Родина» — «Ростов»: судья — Данил Набока; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Игорь Писанко.

1 августа (суббота)

«Акрон» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Алексей Резников.

«Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

2 августа (воскресенье)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Эдуард Малый.