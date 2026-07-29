Мовсисян: «Мое время в «Спартаке» было пиком карьеры»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» рассказал о возможном переходе в «Зенит».

— Вы могли бы перейти в «Зенит»?

— Звонки были, однако если выбирать между «Зенитом» и «Спартаком» — я бы выбрал «Спартак». Это самый большой клуб в России, и, повторюсь, никто не сможет изменить историю. Поэтому деньги уже не играют роли.

Я подписал контракт — и не прогадал. Мое время в «Спартаке» было пиком карьеры.