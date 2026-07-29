Мовсисян: «Читал «Спорт-Экспресс», чтобы понимать, кто поливал меня говном»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о критике.

— В Белом доме вы были. А в Кремле?

— Нет, только на Красной площади.

— Если сравнить жизнь в России и США — в чем главное различие?

— Россия — прекрасная страна с хорошими людьми. У меня там много друзей. При этом я чувствую себя комфортнее в Америке, потому что я здесь вырос, мои дети тут ходят в школу. Но мои годы в России — лучшие в карьере. Я играл за самые великие клубы и надеюсь вернуться, как только смогу, вместе с детьми.

Кстати, свое первое большое интервью в России я ведь дал «Спорт-Экспрессу». И всегда читал вашу газету. Чтобы понимать, кто поливал меня говном, ха-ха! Когда не забиваешь, желающих много. Особенно со стороны бывших футболистов. Но это нормально.

— От Александра Мостового вам доставалось?

— Вот, кстати, не припомню ничего такого. По-моему, он всегда хорошо отзывался обо мне.

Но давайте честно: и я не играл как Месси, так что если кто-то меня и критиковал, то был абсолютно прав.