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Мовсисян: «Читал «Спорт-Экспресс», чтобы понимать, кто поливал меня говном»

Микеле Антонов
Корреспондент
Юра Мовсисян.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о критике.

— В Белом доме вы были. А в Кремле?

— Нет, только на Красной площади.

— Если сравнить жизнь в России и США — в чем главное различие?

— Россия — прекрасная страна с хорошими людьми. У меня там много друзей. При этом я чувствую себя комфортнее в Америке, потому что я здесь вырос, мои дети тут ходят в школу. Но мои годы в России — лучшие в карьере. Я играл за самые великие клубы и надеюсь вернуться, как только смогу, вместе с детьми.

Кстати, свое первое большое интервью в России я ведь дал «Спорт-Экспрессу». И всегда читал вашу газету. Чтобы понимать, кто поливал меня говном, ха-ха! Когда не забиваешь, желающих много. Особенно со стороны бывших футболистов. Но это нормально.

— От Александра Мостового вам доставалось?

— Вот, кстати, не припомню ничего такого. По-моему, он всегда хорошо отзывался обо мне.

Но давайте честно: и я не играл как Месси, так что если кто-то меня и критиковал, то был абсолютно прав.

Юра Мовсисян не&nbsp;согласен со&nbsp;словами Андрея Аршавина о&nbsp;нынешнем уровне &laquo;Спартака&raquo;.«Аршавин, о чем ты? По сравнению с «Зенитом» «Спартак» — в космосе!» Интервью Юры Мовсисяна

Мовсисян завершил карьеру в 2021 году. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Краснодар», а позже перешел в «Спартак», который покинул в 2017 году.

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Юра Мовсисян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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