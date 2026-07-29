Мовсисян рассказал, как чуть не перешел в «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» рассказал, как чуть не перешел в московское «Динамо».

— Почему после «Краснодара» вы выбрали «Спартак», а не другие клубы?

— Изначально у меня было предложение от «Динамо», но я перешел в «Краснодар». Затем, когда я уходил из «Краснодара», вновь появилось «Динамо». Я уже должен был точно перейти к ним, но когда позвонил «Спартак» — это было самое простое решение в моей жизни. Если зовет «Спартак», никто не может отказаться. Клуб с историей — я всегда хотел там играть. Для меня это не только деньги, но и опыт.