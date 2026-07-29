Кудряшов о планах после завершения карьеры: «Наслаждаюсь взрослением дочки. Очень хочу быть нянькой»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» рассказал о планах после завершения карьеры.

— Есть ли уже мысли, что делать после завершения карьеры?

— Пока нет. Тренером точно не пойду, потому что я не смогу принять такую ответственность на себя. Не хочу ее принимать. Я спокойно сижу дома и наслаждаюсь взрослением младшей дочки. Меня это полностью устраивает.

— Ближайшее время будет посвящено отдыху?

— Да, очень хочу быть нянькой. Пока не могу ответить, буду ли дальше связывать свою жизнь с футболом. Сейчас мне хочется отдохнуть от него. Понятно, что за чем-то я буду следить, но в целом, хочется дать паузу своему организму и отвлечься от футбольной темы.

Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере 28 июля. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.

Давид Петросян