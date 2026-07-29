Мовсисян: «Все полицейские Москвы были фанатами «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» рассказал об опыте езды за рулем в Москве.

— И Москва, и Краснодар — это кошмарный трафик. Вы сами ездили за рулем?

— Да. Москва — это множество машин, но у меня никогда не было проблем с пробками, потому что всегда есть свободная полоса для автобусов. Всегда! Штрафы приходили большие — в этом смысле я помогал экономике России. Собственноручно ее поднимал, ха-ха!

— А сотрудники ДПС часто останавливали?

— О, мне кажется, что я познакомился со всеми полицейскими Москвы! И могу с уверенностью сказать: все они были фанатами «Спартака». Но один раз из-за тонировки меня остановил болельщик ЦСКА. Еще как-то попался фанат «Локомотива». Его пост находился рядом с моим домом, он не любил «Спартак» и сказал мне: «Каждый день буду стоять здесь, и если ты забьешь нам гол, остановлю!» Так и делал.

А спартаковцы отпускали меня без штрафов — я всегда признавал, что виноват, а они просто улыбались. В этом и прелесть игры за такой великий клуб. Каждый раз я понимал, почему они меня останавливали, и даже не сопротивлялся. Ну да, немного превысил...

Со мной всегда ездил мой друг Филипп. Иногда я превышал скорость так, что он буквально вжимался в кресло и молился, чтобы полиция остановила машину и сделала что-то со мной. Но меня отпускали.

Мовсисян завершил карьеру в 2021 году. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Краснодар», а позже перешел в «Спартак», который покинул в 2017 году.