Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Ленини. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ленини присоединился к «Краснодару» в 2022 году. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее полузащитник также играл за португальские «Шавеш» и «Оливейренсе».

Ленини принял участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Кабо-Верде. На турнире он провел 4 матча и забил 1 гол. Сборная Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.