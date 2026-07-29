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Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Алина Савинова
Кевин Ленини.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Ленини. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ленини присоединился к «Краснодару» в 2022 году. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее полузащитник также играл за португальские «Шавеш» и «Оливейренсе».

Ленини принял участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Кабо-Верде. На турнире он провел 4 матча и забил 1 гол. Сборная Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.

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РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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