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«Динамо» — «Спартак»: Мозес сравнял счет

19:33
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он сравнял счет в матче — 1:1.

Партнеры вывели Мозеса на удар из пределов штрафной площади. Нигериец точно пробил в дальний угол ворот.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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