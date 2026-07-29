Кудряшов о своей карьере: «Прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией. У кого-то ставка не прошла»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» высказался о своей профессиональной карьере.

— Каким одним словом описал бы свою карьеру?

— Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события. Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту — автоголу с Хорватией. Но это жизнь — она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.

— Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?

— Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым, то, пожалуйста.

Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере 28 июля. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.

Давид Петросян