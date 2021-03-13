Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: Мозес получил травму и был заменен в первом тайме

19:42
Теги:

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1, первый тайм). Он был заменен в первом тайме.

Нигериец после столкновения с соперником оказался на газоне. Футболист держался за колено и был вынужден попросить помощь врачей. Мозес смог сам покинуть поле, но не смог вернуться в игру.

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир