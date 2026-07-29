Вратарь Латышонок перешел из «Зенита» в «Нижний Новгород»
«Зенит» объявил о переходе вратаря Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».
Контракт 28-летнего голкипера с нижегородским клубом рассчитан на 3 года.
Латышонок выступал за петербуржцев с июня 2024 года. За это время на его счету 41 матч во всех турнирах, 21 из которых он отыграл на ноль. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.
Латышонок явлется воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за «Балтику».
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