Полузащитник «Спартака» Умяров назвал плюсы нововведений в судействе России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что нововведения в работе судей ускоряют игру для футболистов и болельщиков.

«Нам прекрасно. В плане интенсивности. Думаю, что и для болельщиков тоже хорошо, без пауз, без каких-то передышек у соперника или с нашей стороны. Я думаю, что классно. Внутри ощущается прикольно. В любом случае какие-то моменты будут, посмотрим, как это будет в течение сезона», — приводит ТАСС слова Умярова.

На чемпионате мира-2026 ФИФА внедрила новые правила, связанные с заменами игроков, возможным оказанием помощи участникам матча на поле, введением мяча из аута и при ударе от ворот. Кроме этого, арбитры за монитором теперь могут проверять неверно показанную вторую желтую карточку и неправильно назначенный угловой. Новые нормы для судейства будут использоваться в сезоне-2026/27.