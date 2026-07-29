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Судейство

Полузащитник «Спартака» Умяров назвал плюсы нововведений в судействе России

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что нововведения в работе судей ускоряют игру для футболистов и болельщиков.

«Нам прекрасно. В плане интенсивности. Думаю, что и для болельщиков тоже хорошо, без пауз, без каких-то передышек у соперника или с нашей стороны. Я думаю, что классно. Внутри ощущается прикольно. В любом случае какие-то моменты будут, посмотрим, как это будет в течение сезона», — приводит ТАСС слова Умярова.

На чемпионате мира-2026 ФИФА внедрила новые правила, связанные с заменами игроков, возможным оказанием помощи участникам матча на поле, введением мяча из аута и при ударе от ворот. Кроме этого, арбитры за монитором теперь могут проверять неверно показанную вторую желтую карточку и неправильно назначенный угловой. Новые нормы для судейства будут использоваться в сезоне-2026/27.

Источник: ТАСС
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Наиль Умяров
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
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8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
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