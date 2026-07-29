УЕФА обвинил ФИФА в использовании футбола для собственного обогащения

УЕФА сделал заявление после информации о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные федерации поддержать коммерческий проект ФИФА в обмен на субсидии.

Как сообщал Sky Sports, за поддержку проекта Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой и дал им срок принять решение до 19 сентября.

«Сегодня нам стало известно о том, что ФИФА установила дедлайн для ассоциаций — либо они поддерживают их предложения, либо предложение о разовой выплате будет снято с рассмотрения. Это многое говорит об инициативе. Однако, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в футболе, УЕФА знает, что существует значительная и растущая оппозиция схеме ФИФА. ФИФА не может продолжать использовать наш вид спорта для обогащения себя и своих друзей. Мы можем развивать игру правильным путем. Пришло время ставить в приоритет интересы ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков», — говорится в заявлении УЕФА.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20% ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.