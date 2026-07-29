Кудряшов назвал три самых ярких воспоминания из профессиональной карьеры

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» рассказал о самых ярких воспоминаниях профессиональной карьеры.

«Самыми яркими моментами в карьере считаю выступления в Лиге чемпионов и на чемпионате мира. Самым первым таким воспоминанием назову возможность переехать из Братска, когда выступал во Второй лиге, в дубль «Спартака». Это был мой первый серьезный шаг», — сказал Кудряшов «СЭ».

Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере 28 июля. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.

Давид Петросян