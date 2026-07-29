Мовсисян: «Спартак» настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» сравнил историю красно-белых с «Зенитом».

— Андрей Аршавин недавно сказал, что «Спартак» перестал быть топ-клубом.

— Недавно я должен был увидеться с Андреем в Лос-Анджелесе, но не получилось. Хотел бы сказать ему, что он не прав. Даже если «Спартак» проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?

«Спартак» — это история. Это Романцев, Титов, Аленичев, Карпин, Тихонов... Мы можем просидеть с тобой здесь весь день, я могу отменить все свои планы, но ты не назовешь более великого российского футболиста «Зенита», чем те, кого я только что назвал.

— А Аршавин?

— Аршавин, Кержаков. Я согласен. Но они все равно не дотягивают. «Спартак» не просто выше — он настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе.