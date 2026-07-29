Касерес и Чавес приступили к тренировкам с «Динамо» после возвращения с ЧМ-2026

Вернувшиеся с чемпионата мира защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес приступили к тренировкам с «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 26-летний Касерес провел пять матчей на турнире за сборную Парагвая, а 30-летний Чавес принял участие в одной игре за сборную Мексики.

«Спортсмены на месте. Луис и Хуан уже приступили к тренировкам в Новогорске. Ждем парней на поле», — говорится в сообщении клуба.

«Динамо» проведет ближайший матч 1 августа. Московская команда на выезде сыграет с «Балтикой» во 2-м туре чемпионата России.