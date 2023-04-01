В субботу, 1 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками, «Сочи» идет на девятой строчке с 28 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.