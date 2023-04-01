У арбитра Турбина три матча за трое суток

Судейский рекорд 2023 года установит арбитр Евгений Турбин: с 1 по 4 апреля он будет работать на трех играх.

Сегодня он в качестве ВАР помогает Алексею Сухому в матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат».

Завтра Турбин выполнит обязанности резервного рефери в ходе встречи РПЛ «Химки» — «Краснодар». А 4 апреля его ждет полуфинальный матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон».